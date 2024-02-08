В оппозиции заявили, что власти ФРГ ставят под угрозу выполнение обязательств перед НАТО

Представитель фракции ХДС/ХСС Флориан Хан усомнился, что Германия сможет предоставить альянсу полностью боеспособную дивизию в 2025 году

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге обвинила правящую в Германии коалицию "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП) в том, что она ставит под угрозу реализацию целей по повышению обороноспособности страны и выполнение ФРГ своих обязательств перед НАТО. Заявления прозвучали в преддверии поездки канцлера ФРГ Олафа Шольца в США.

"Несмотря на громкие заявления, в обозримом будущем у Германии точно не будет самой крупной обычной армии в рамках НАТО", - заявил агентству DPA представитель фракции ХДС/ХСС Флориан Хан. Он также усомнился в том, что ФРГ сможет предоставить НАТО полностью боеспособную дивизию, как было обещано, через два года, в 2025 году. "На карту поставлен авторитет Германии", - утверждал Хан, добавив, что правительство ФРГ рискует не выполнить свои обязательства перед НАТО, несмотря на созданный в 2022 году специальный фонд для Бундесвера в размере €100 млрд.

Вряд ли, по словам политика, что-то изменится в лучшую сторону, а наоборот. "Германия превращается в нелепого кенгуру: громко объявила о прыжках - и ничего", - раскритиковал Хан. "Наша репутация должна иметь высший приоритет, особенно перед саммитом НАТО и в год выборов в США. Правительство ФРГ несет ответственность перед нашими союзниками и своим населением", - заключил он.

В конце февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера на сумму €100 млрд. Планируется закупка нового снаряжения, боеприпасов и техники. По оценкам немецких экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил страны пока добиться не удалось. В конце марта 2023 года Писториус принял решение заменить руководителя Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Габриэле Корб. Ее критиковали за то, что закупки вооружений и техники занимают слишком много времени.