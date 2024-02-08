Бжания и Лавров обсудили развитие российско-абхазских отношений

Президент Абхазии также поздравил главу внешнеполитического ведомства России с предстоящим 10 февраля Днем дипломатического работника

СУХУМ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания, находящийся с рабочим визитом в Москве, встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они обсудили развитие российско-абхазских отношений, сообщила пресс-служба президента.

"В рамках рабочего визита в Москву президент Абхазии встретился с министром иностранных дел России. Аслан Бжания и Сергей Лавров обсудили развитие российско-абхазских взаимоотношений", - говорится в сообщении.

Президент Абхазии поздравил главу внешнеполитического ведомства России с предстоящим 10 февраля Днем дипломатического работника и пожелал "успехов в работе на благо российского государства".