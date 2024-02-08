СМИ: советника экс-президента Бразилии арестовали по обвинению в попытке госпереворота

Федеральный верховный суд Бразилии выдал четыре "ордера на превентивный арест" приближенных экс-президента страны Жаира Болсонару, сообщает портал G1

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 февраля. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии взяла под стражу советника экс-президента страны Жаира Болсонару по международным вопросам Филиппа Мартинша. Экс-чиновнику предъявлены обвинения в неудавшейся попытке организации государственного переворота 8 января 2023 года, сообщил новостной портал G1.

Он указывает со ссылкой на попавшее в его распоряжение заявление ведомства, что Федеральный верховный суд Бразилии выдал четыре "ордера на превентивный арест" приближенных Болсонару, а также на "проведение обысков с последующим задержанием" еще 33 граждан республики, среди которых значатся бывший министр обороны страны Валтер Соуза Брага Нетту, лидер Либеральной партии Вальдемар Кошта Нету и экс-министр юстиции Бразилии Андерсон Торрес. По информации портала, суд также обязал самого Болсонару сдать загранпаспорт.

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару 8 января 2023 года вступили в столкновения с полицией и прорвались в правительственные здания в Бразилиа (парламент, Федеральный верховный суд и рабочую резиденцию главы государства), устроив там погромы. Они выступали против результатов октябрьских президентских выборов, на которых победу одержал Лула да Силва. Беспорядки вызвали широкий общественный резонанс и осуждение со стороны властей иностранных государств.

По оценкам бразильских властей, в погромах участвовали порядка 5 тыс. человек, были задержаны более 1,4 тыс., из них большинство были впоследствии отправлены под домашний арест.