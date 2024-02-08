Украина выразила интерес к совместному с Польшей производству боевых беспилотников

Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч отметил, что при выборе места в Польше или на Украине, где будут производиться беспилотники, должны учитываться "вопросы безопасности"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч заявил, что страна очень заинтересована в совместном с Польшей производстве боевых беспилотников.

"Мы очень заинтересованы в совместном производстве боевых дронов и других очень важных вещей, которые помогут нам выиграть эту войну как можно быстрее", - сказал он в интервью агентству РАР.

Зварыч добавил, что при выборе места в Польше или на Украине, где будут производиться беспилотники, должны учитываться "вопросы безопасности".

Посол также сообщил, что идет подготовка запланированного на конец марта визита в Варшаву премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. "Тогда же должно состояться совместное заседание правительств Польши и Украины", - сказал Зварыч.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Киев 22 января говорил о важности поддержки Украины вооружениями и о необходимости переговоров о совместных инвестициях в производство оружия и боеприпасов.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на земле.