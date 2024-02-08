В ШОС заявили об открытости и прозрачности выборов президента в Азербайджане

По словам генсека организации Чжан Мина, голосование соответствовало требованиям избирательного законодательства страны и принятым международным обязательствам

БАКУ, 8 февраля. /ТАСС/. Внеочередные президентские выборы в Азербайджане были открытыми и прозрачными. Об этом заявил на пресс-конференции в Баку генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин, возглавлявший миссию наблюдателей.

"Миссии были созданы все условия, необходимые для проведения мониторинга. Это свидетельствует об открытости и прозрачности выборов в Азербайджане", - огласил Чжан Мин выводы миссии.

По его словам, выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства Азербайджана и принятым страной международным обязательствам. "Миссия не отметила нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества выражает благодарность министерству иностранных дел и Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики за оказанное содействие по обеспечению деятельности наблюдателей от ШОС в рамках компетенции", - сказал он.

ЦИК Азербайджана объявил в ночь на 8 февраля предварительные итоги выборов после обработки данных более чем 93% избирательных участков. По этим сведениям, действующий президент Ильхам Алиев побеждает с большим отрывом, набирая 92,05% голосов. Занимающий второе место депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж получает 2,19% голосов. По информации ЦИК, окончательная явка составила 76,73%.

На пост президента претендовали семь кандидатов, включая Алиева. Все соперники уже поздравили его с победой и отметили, что не имеют оснований оспаривать результаты.