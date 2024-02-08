Армия Израиля заявила об ударах по Ливану в ответ на обстрелы с его территории

Военные также зафиксировали запуск снаряда с ливанской стороны в направлении приграничного города Кирьят-Шмона и также нанесли ответный удар артиллерией

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 февраля. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали обстрелы приграничных районов на севере страны с территории Ливана и нанесли ответные удары. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После того как ранее сегодня были зафиксированы многочисленные запуски из Ливана в направлении Метулы и горы Хермон на севере Израиля, артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удары по источникам огня", - говорится в сообщении.

Кроме того, военные зафиксировали запуск снаряда с ливанской стороны в направлении приграничного города Кирьят-Шмона и также нанесли ответный удар артиллерией, добавили в армии.

"Помимо этого, истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по военным комплексам, используемым террористической организацией "Хезболлах" в районах Кафр-Киллы и Тейр-Харфы на юге Ливана", - проинформировали в пресс-службе.