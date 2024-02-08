Конституционный суд Болгарии отклонил требование о референдуме по нацвалюте

Мотивировочную часть решения пока не опубликовали

СОФИЯ, 8 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд Болгарии отклонил требование 49 депутатов объявить противоречащим конституции решение парламента, отклонившего предложение о проведении референдума по вопросу сохранения лева в качестве национальной валюты. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

По его данным, решение было принято судом полного состава большинством голосов, из 12 судей лишь 1 выступил с особым мнением. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Перед заседанием суда прошла акция протеста партии "Возрождение". Несколько десятков человек собрались возле здания суда в центре Софии, заявив, что, поддерживая отказ от проведения референдума, "Конституционный суд совершает беспрецедентное преступление". Участники акции вывалили на дорогу десятки килограммов навоза, сено и подожгли старый автомобиль. Лидер "Возрождения" Костадин Костадинов обещал проводить акции протеста каждые выходные.

В апреле прошлого года партия "Возрождение", занявшая на выборах в Народное собрание (парламент) третье место, внесла в парламент собранные подписи за проведение референдума по сохранению болгарского лева в качестве государственной валюты. Собранные 604 тыс. подписей за референдум о сохранении лева делали его проведение обязательным, но 7 июля парламентское большинство отклонило предложение. Это решение парламента и было обжаловано в Конституционном суде, подписи под требованием поставили депутаты "Возрождения" и партии "Есть такой народ".