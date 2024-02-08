Байден и Абдалла II обсудят конфликт Израиля и Палестины в Белом доме 12 февраля

Лидеры рассмотрят усилия Вашингтона по поддержке палестинского народа, в том числе путем расширения гуманитарной помощи

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудит с королем Иордании Абдаллой II обострение палестино-израильского конфликта в Белом доме 12 февраля. Об этом сообщила в письменном заявлении пресс-секретарь главы администрации США Карин Жан-Пьер.

"Президент и первая леди [Джилл Байден] с нетерпением ждут возможности принять Его Величество короля Иордании Абдаллу II и Ее Величество королеву Иордании Ранию в Белом доме 12 февраля 2024 года. <...> Президент Байден и король Абдалла II также обсудят сложившуюся ситуацию в секторе Газа и усилия по выходу из кризиса. С этой целью два лидера рассмотрят усилия США по поддержке палестинского народа, в том числе путем расширения гуманитарной помощи в Газе, и видение прочного мира, включающего урегулирование конфликта на основе сосуществования двух государств с гарантиями безопасности для Израиля", - отметила Жан-Пьер.