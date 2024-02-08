AP сообщило о военных учениях США, Австралии и Японии в Южно-Китайском море

Соединенные Штаты задействовали в маневрах эскадренный миноносец John Finn и боевой корабль Gabrielle Giffords

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Военные корабли США, Австралии и Японии приняли участие в совместных учениях в акватории Южно-Китайского моря. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По его информации, от США в маневрах были задействованы эскадренный миноносец John Finn и боевой корабль Gabrielle Giffords. "Эти межгосударственные военно-морские учения укрепляют наши отношения с японскими и австралийскими союзниками", - приводит агентство слова высокопоставленного представителя ВМС США. Он отметил, что Вашингтон, Токио и Канберра выступают за "верховенство закона, свободу судоходства и соблюдение безопасности в регионе".

Проводились ли учения вблизи островов, на которые претендует Китай, агентство не уточняет.

КНР на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов.