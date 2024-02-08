DPA: страны ЕС договорились о формате и деталях военной операции в Красном море

По информации агентства, официальное решение о начале будет принято на встрече министров иностранных дел 19 февраля

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Страны Европейского союза договорились о формате и деталях военной операции Aspides ("Щиты") для обеспечения безопасности торгового судоходства в Красном море. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

По его информации, официальное решение о начале операции будет принято на встрече министров иностранных дел 19 февраля в Брюсселе. Решение, принятое в четверг, определяет, в частности, порядок проведения операции, а также местонахождение ее штаба. Оперативный штаб миссии будет создан в греческом городе Лариса.

План операции Евросоюза предусматривает отправку в регион европейских военных кораблей для защиты грузовых судов от нападений йеменских мятежников-хуситов. Со стороны Бундесвера (ВС ФРГ) участие в операции примет фрегат "Гессен", который 8 февраля отправился из порта Вильгельмсхафен в район Красного моря. На его борту примерно 250 военных.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе сообщил, что государства Евросоюза согласовали начало с 19 февраля собственной миссии для защиты торговых судов в Красном море под названием Aspides.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.