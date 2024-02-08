Spiegel: счетная палата ФРГ просит Бундесвер сэкономить €1,2 млрд на наушниках

Счетная палата указывает, что антишумовые наушники с функцией рации требуются максимум 50 тыс. военнослужащих, но никак не 200 тыс.

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Счетная палата ФРГ подвергла критике планы Минобороны закупить 203 тыс. пар антишумовых наушников с функцией рации за €2,8 млрд. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Счетная палата указывает, что наушники в такой комплектации требуются максимум 50 тыс. военнослужащих, но никак не 200 тыс. В связи с этим в ведомстве просят пересмотреть траты в сторону уменьшения и выбрать более дешевые модели. Сэкономить можно было бы €1,2 млрд, говорится в статье.

В конце февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера на сумму €100 млрд. Планируется закупка нового снаряжения, боеприпасов и техники. По оценкам немецких экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил страны пока добиться не удалось.

В этом году ФРГ достигнет целей НАТО по инвестициям в оборону на уровне 2% ВВП.