В Пакистане назвали ситуацию на избирательных участках в Пакистане в целом стабильной

Временный глава МВД Гохар Эджаз поблагодарил задействованных в обеспечении безопасности на местах военнослужащих, сотрудников силовых структур и правоохранительных органов исламской республики

ИСЛАМАБАД, 8 февраля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Пакистана Гохар Эджаз назвал успешной работу полиции и национальных служб безопасности по охране избирательных участков.

"По завершении процесса голосования на всеобщих выборах 2024 года я с огромным удовольствием заявляю, что в целом ситуация с безопасностью на всей территории страны оставалась стабильной в контексте мирного проведения свободных и справедливых выборов", - приводит пресс-служба МВД слова Эджаза.

Временный глава МВД поблагодарил задействованных в обеспечении безопасности на местах военнослужащих, сотрудников силовых структур и правоохранительных органов исламской республики "за непоколебимую преданность делу и профессионализм". Эджаз добавил, что, несмотря на "несколько единичных инцидентов", ситуация в стране в целом оставалась под контролем.

Избирательные участки были открыты для голосования с 08:00 (06:00 мск) до 17:00 (15:00 мск). Результаты выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента) и провинциальные законодательные органы в Пакистане планируется огласить 9 февраля.

К обеспечению безопасности при проведении голосования привлечены 137 тыс. военнослужащих и свыше 500 тыс. полицейских. На территории всей страны по распоряжению МВД временно отключена мобильная связь. В ряде регионов отключен интернет.

На северо-западе страны в округе Дера-Исмаил-Хан было совершено нападение - боевики бросили самодельное взрывное устройство в полицейский автомобиль, а затем обстреляли его, в результате четверо правоохранителей погибли. Еще один полицейский погиб при обстреле избирательного участка в округе Танк провинции Хайбер-Пахтунхва. Голосование там остановлено. В округе Харан в пакистанской провинции Белуджистан подорван автомобиль, два сотрудника службы безопасности погибли.