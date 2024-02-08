США готовы заплатить $10 млн за данные о ключевых лицах в хакерской группировке Hive

Госдеп также предлагает до $5 млн за сведения, которые позволят задержать "любого человека в любой стране" за участие или попытку участия в вымогательстве с применением данного программного обеспечения

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Власти США готовы выплатить до $10 млн за сведения, которые позволят установить ключевых лиц в хакерской группировке Hive, применяющей вирусы для вымогательства. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как отмечается в документе, США предлагают "награду в размере до $10 млн за информацию, позволяющую установить личность и/или местоположение какого-либо лица или лиц, которые играют ключевую руководящую роль в транснациональной криминальной группировке Hive", использующей программы для вымогательства. До $5 млн Госдеп предлагает за сведения, которые позволят задержать "любого человека в любой стране" за участие или попытку участия в вымогательстве с применением данного программного обеспечения Hive.

По версии американского внешнеполитического ведомства, атакам с применением вирусов-вымогателей Hive подвергались люди "более чем в 80 странах, включая США". В заявлении говорится, что власти США, Германии и Нидерландов ранее "установили контроль над серверами и сайтами" этих хакеров.

В декабре 2023 года французская полиция задержала в Париже гражданина РФ по делу об использовании на территории республики вредоносного программного обеспечения Hive.