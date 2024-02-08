Сийярто заявил, что Киев и Москва отвергают усилия посредников по урегулированию конфликта

По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, конфликт на Украине не может разрешиться на поле боя

БУДАПЕШТ, 8 февраля. /ТАСС/. Украина и Россия по-прежнему отвергают посреднические усилия по организации мирных переговоров, пока этого не произойдет, вооруженный конфликт между ними будет продолжаться. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, находящийся в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН.

Он отметил, что обсуждал украинский конфликт на встречах с генеральным секретарем этой организации Антониу Гутерришем и его заместителями. "В данный момент ни одна из сторон военного конфликта не открыта для посредничества", - сказал глава МИД в интервью венгерскому телеканалу М1, добавив, что в Европе в связи с событиями на Украине продолжается "военный психоз".

"До тех пор, пока две воюющие стороны не согласятся с тем, чтобы посредники попытались создать возможность переговоров между ними, военные действия будут продолжаться. Хотя совершенно ясно, что военный конфликт на Украине не может разрешиться на поле боя", - подчеркнул Сийярто.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что готово предоставить площадку для мирных переговоров между сторонами украинского конфликта. Оно также отмечало, что в этих переговорах наряду с Украиной и Россией должны принять участие Соединенные Штаты, которые оказывают основную военную и финансовую поддержку украинским властям.