NYT: американские официальные лица подтвердили, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot

Его предоставил Украине европейский партнер, пишет издание

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Официальные лица США на условиях анонимности подтвердили, что российский военно-транспортный самолет Ил-76, на котором для обмена перевозили украинских военнопленных, был сбит Вооруженными силами Украины (ВСУ) с помощью американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, американские официальные лица публично не будут комментировать этот теракт, но в частном порядке они заявили, что сообщения об использовании ВСУ ракеты Patriot были точными. Как пишет издание со ссылкой на источники, ЗРК Patriot, из которого сбили Ил-76, Украине предоставил европейский партнер.

Некоторые американские чиновники утверждают, что США поощряли Украину наносить удары, но только не по территории РФ, помня о риске эскалации в связи с использованием вооружения американского производства при таких атаках, сообщает газета. Тем не менее американские официальные лица не критиковали Украину за использование Patriot для поражения российских самолетов в целом. Вместо этого они заявляли, что это своего рода инновация, которую Украине необходимо будет внедрить, пишет издание.

Президент России Владимир Путин заявил, что Ил-76 был сбит американской системой Patriot. Он также сообщил, что Москва настаивает на проведении международного расследования этой катастрофы.