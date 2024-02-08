Датский фрегат прибывает в Красное море для участия в операции США

Парламент Дании 6 февраля утвердил решение кабинета министров об откомандировании фрегата в Красное море

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Фрегат ВМС Дании Iver Huitfeldt прибывает в Красное море для участия в международной коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе. Об этом сообщает Минобороны королевства.

Корабль вышел в плавание 29 января и 8 февраля должен прибыть в место назначения. 6 февраля парламент Дании утвердил решение кабинета министров об откомандировании фрегата в Красное море.

"Ситуация в Красном море и вокруг него по-прежнему напряженная. Атаки хуситов на международные перевозки продолжаются уже более двух месяцев. Это хорошо, что американцы возглавили операцию Prosperity Guardian, которую Дания, как крупная морская держава, вполне естественно, поддерживает", - заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Дания участвует в нескольких инициативах вокруг безопасности судоходства в этом регионе. В частности, в Объединенных морских силах в Бахрейне и европейской миссии EMASoH в Ормузском проливе.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам хуситов в некоторых городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.