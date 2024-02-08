СМИ: Карлсона могут обвинить в шпионаже в США за интервью с Путиным

Юриста Иан Корзайн считает, что возможная передача журналистом вопросов команде президента РФ до интервью или получение информации от российских представителей об СВО может быть использована в качестве повода выдвинуть обвинения, пишет журнал Newsweek

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным может привести к выдвижению "липовых" обвинений в шпионаже, приводит журнал Newsweek мнение юриста Иана Корзайна.

По его словам, формулировки американского закона о шпионаже "очень размытые", что может сулить журналисту "большие проблемы". Корзайн считает, что возможная передача Карлсоном вопросов команде президента РФ до интервью или получение информации от российских представителей о специальной военной операции может быть использована в качестве повода для прокуроров выдвинуть обвинения.

Вместе с тем юрист указывает, что в случае предъявления обвинений само дело будет очень слабым, так как первая поправка к американской конституции гарантирует свободу слова. Помимо этого, юрист выразил сомнения относительно того, как прокуратура сможет доказать, что Карлсон своим интервью намеревался причинить вред Соединенным Штатам.

Ранее Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента сообщил, что Карлсон может попасть в санкционные списки Евросоюза за интервью с Путиным. Однако позднее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз в настоящее время не обсуждает введение ограничительных мер против журналиста.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Карлсон встретился и побеседовал с Путиным. Позднее журналист сообщил, что интервью будет опубликовано на его сайте в 02:00 мск 9 февраля.

Во вторник Карлсон заявил, что теперь будет добиваться встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, все предыдущие интервью которого в американских СМИ не имеют отношения к журналистике, а являются пропагандой.