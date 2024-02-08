Кадровый голод ВСУ и Боррель без "волшебной палочки". Ситуация вокруг Украины

На фоне кадрового голода Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активно рекрутировать наемников из Колумбии.

ЕС уже опустошил свои запасы и не обладает "волшебной палочкой", чтобы дать Украине больше снарядов, заявил в Киеве глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы (ВС) России за сутки отразили семь атак ВСУ на двух направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

На всех шести направлениях противник потерял более 780 бойцов.

ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 114 районах, отметили в военном ведомстве. Были поражены, в том числе, боевая машина РСЗО HIMARS и самоходная артустановка Krab.

Российские средства ПВО перехватили за сутки 12 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и сбили 73 украинских беспилотника, указали в Минобороны РФ.

Кадровый голод

ВСУ испытывают нехватку военнослужащих в сухопутных силах, отмечается падение боевого духа военных, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских военнослужащих. Дефицит кадров в ВСУ привел к невозможности осуществлять своевременную ротацию военнослужащих. В связи с этим долгое пребывание в боевой обстановке "сильно сказывается на психике" личного состава.

По данным агентства Associated Press (AP), на фоне истощения своих рядов ВСУ с 2023 года начали активно рекрутировать наемников из Колумбии. По словам офицера Интернационального легиона обороны Украины Александра Шахури, если в 2022 году зарубежные наемники прибывали на Украину из постсоветских и англоязычных стран, то в 2023 году вербовка была расширена и на Латинскую Америку. По данным агентства, речь идет в первую очередь об отставных военных из Колумбии, которые сотнями отправляются на Украину. AP объясняет интерес колумбийцев к Украине тем, что зарплата в зоне боевых действий почти в четыре раза больше той, на которую они могут рассчитывать у себя на родине.

Сигнал от Шольца

Украина, несмотря на помощь Запада, может скоро столкнуться с серьезным недостатком оружия и боеприпасов, отметил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в статье для газеты The Wall Street Journal. Он добавил, что долгосрочные последствия и издержки поражения Киева "сведут на нет" все вложения, которые западные страны - доноры Украины "делают сейчас".

Позднее перед вылетом в Вашингтон, где 9 февраля он встретится с президентом США Джо Байденом, Шольц заявил журналистам, что поддержка, обещанная Европой и США Украине, недостаточна, необходимо найти способ ее увеличения. Он напомнил, что "Германия внесла очень большой вклад, приняв решения по бюджету на 2024 год и взяв на себя обязательства на следующие несколько лет".

В то же время, по словам Шольца, следует "послать очень четкий сигнал президенту России" о том, что поддержка Западом Украины "продлится достаточно долго и будет довольно большой".

Европа заплатит

Вашингтон рассматривает несколько вариантов продолжения поставок вооружений на Украину. Причиной обсуждений стала блокировка законопроекта о выделении финансовой помощи Украине в Конгрессе США, сообщила газета The New York Times.

Поскольку план по возможному изъятию российских активов находится под вопросом, в Белом доме ведутся дискуссии о том, чтобы "заставить европейские страны платить за американское оружие и поставлять его Украине". Наряду с ними, по данным газеты, в Вашингтоне обсуждается вариант обмена вооружением между США и третьими странами для их дальнейшей передачи Киеву.

Боррель без "волшебной палочки"

ЕС уже опустошил свои запасы и не обладает "волшебной палочкой", чтобы дать Украине больше снарядов, заявил в Киеве глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он отметил, что вооруженные силы стран ЕС "задерживают пополнение собственных складов, чтобы сначала заполнить ваши".

Боррель добавил также, что до марта ЕС сможет в общей сложности предоставить Киеву около 550-600 тыс. снарядов, а обещанный ранее 1 млн - будет передан до конца года.

НАТО не хочет войны

США и Евросоюз будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс в конфликт на Украине, заявил Шольц. "Мы не считаем, что находимся в состоянии войны с Россией и не ищем конфронтации с ней", - отметил он. Глава германского кабмина добавил, что странам альянса следует обеспечить "действенность коллективной обороны и безопасности". В качестве примера он выделил соблюдение государствами НАТО критерия трат 2% ВВП на оборону, запуск программы по формированию общеевропейской ПВО "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative), а также планы Германии по размещению боевой бригады в Литве.

Медленный Starlink

Украинские военные утверждают, что скорость спутниковой связи Starlink, которую они используют при ведении боевых действий с середины 2022 года, значительно упала по невыясненным причинам. По данным украинских СМИ, скорость Starlink на востоке страны составляет менее 1 Мб/с, хотя должна достигать до 100 Мб/с. По словам некоторых военных, значительное снижение скорости отмечается уже несколько недель, причем она последовательно продолжает падать.

Обеспечиваемая Starlink связь используется украинскими военными для управления беспилотниками.