Постпредство РФ заявило, что новый председатель ОБСЕ грубо нарушил правила организации

В миссии указали, что в ходе визита на Украину 2-3 февраля со стороны министра иностранных дел Мальты Яна Борга прозвучали оценки и заявления антироссийской направленности, радикальным образом противоречащие мандату действующего председательства ОБСЕ

ВЕНА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Мальты Ян Борг в самом начале своей работы на посту действующего председателя ОБСЕ допустил грубейшие нарушения правил организации. Об этом заявили ТАСС в постоянном представительстве России при структуре.

"В ходе визита на Украину 2-3 февраля с его стороны прозвучали оценки и заявления антироссийской направленности, радикальным образом противоречащие мандату действующего председательства ОБСЕ", - говорится в комментарии.

В миссии указали, что на встрече министров иностранных дел в 2002 году было принято решение, согласно которому действующий председатель выполняет функции "не допуская несоответствия своих действий позициям, согласованным государствами-участниками, а также обеспечивая учет всего спектра мнений государств-участников". ОБСЕ работает на основе консенсуса, а действующее председательство выступает от имени всех 57 стран-участниц, подчеркнули в постпредстве.

В случае конфликтов между ними председатель "должен действовать равноудаленно, работать на преодоление противоречий, а не на их усиление". Кроме того, публичные заявления от имени действующего председателя не должны расходиться с консенсусной позицией ОБСЕ, но и это правило было нарушено.

"Искренне надеемся, что действующее председательство все же вникнет в правила нашей организации и будет впредь строго их придерживаться. Надеемся на это в интересах всей ОБСЕ. Именно при таком понимании Российская Федерация присоединилась к консенсусу на СМИД (Совет министров иностранных дел - прим. ТАСС) в Скопье по утверждению кандидатуры Мальты на пост действующего председателя. Иначе придется признать, что мальтийское председательство вместо дипломатии и созидательной работы встало на путь разжигания конфронтации и разрушения нашей общей организации", - заявили в постпредстве.