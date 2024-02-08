Глава МВД Нигера обсудил с российским послом укрепление сотрудничества с РФ

Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн ранее посетил Россию, где провел несколько встреч на высоком уровне

НАЙРОБИ, 8 февраля. /ТАСС/. Глава МВД Нигера Мохамед Тумба обсудил вопросы укрепления сотрудничества с Россией на встрече с послом РФ в Бамако и по совместительству Ниамее Игорем Громыко. Об этом сообщается на странице нигерской партии "Совет спасения родины" в соцсети Х.

"В рамках укрепления связей сотрудничества между Нигером и Российской Федерацией сегодня утром государственный министр, министр внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления генерал Мохамед Тумба встретился с послом России в Нигере Игорем Громыко. <...> Были обсуждены различные вопросы, способствующие укреплению сотрудничества между нашими двумя государствами", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн посетил Россию, где провел несколько встреч на высоком уровне.