8 февраля, 16:27,
обновлено 8 февраля, 16:35

Глава МО Украины подтвердил принятие решения о смене руководства ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров. STR/ NurPhoto via Getty Images
Министр обороны Украины Рустем Умеров
© STR/ NurPhoto via Getty Images

Рустем Умеров поблагодарил главнокомандующего ВС страны Валерия Залужного за "все достижения"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что решение о смене руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) принято и поблагодарил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за "все достижения".

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"Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы", - написал Умеров на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). 

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УкраинаУмеров, Рустем ЭнверовичЗалужный, Валерий Федорович