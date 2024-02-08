Глава МО Украины подтвердил принятие решения о смене руководства ВСУ

Рустем Умеров поблагодарил главнокомандующего ВС страны Валерия Залужного за "все достижения"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что решение о смене руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) принято и поблагодарил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за "все достижения".

"Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы", - написал Умеров на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).