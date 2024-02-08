В ВС Пакистана заявили о своей ключевой роли в обеспечении безопасности выборов

По информации межведомственного управления по связям с общественностью ВС исламской республики, в ходе избирательного процесса действующие на территории Пакистана террористические группировки совершили 51 попытку сорвать проведение выборов

ИСЛАМАБАД, 8 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Пакистана наряду с другими правоохранительными органами сыграли ключевую роль в обеспечении безопасности в ходе проведения выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента) и провинциальные законодательные органы страны. Об этом сообщается в пресс-релизе межведомственного управления по связям с общественностью ВС исламской республики (ISPR).

"Благодаря размещению 137 тыс. военнослужащих и гражданского персонала примерно на 6 тыс. наиболее подверженных террористической угрозе избирательных участков, а также более 7,8 тыс. подразделений быстрого реагирования была обеспечена безопасная и надежная среда для населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе избирательного процесса действующие на территории Пакистана террористические группировки совершили 51 попытку сорвать проведение выборов, преимущественно в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан.

"В результате нападений погибли 12 человек, включая 10 сотрудников сил безопасности и правоохранительных органов, еще 39 человек получили ранения, - сообщает управление. - Благодаря активным разведывательным маневрам и своевременным мерам были нейтрализованы многие потенциальные угрозы". В ходе столкновений ликвидировано не менее пяти террористов.

К обеспечению безопасности при проведении голосования привлечены 137 тыс. военнослужащих и свыше 500 тыс. полицейских. На территории всей страны по распоряжению МВД временно отключена мобильная связь. В ряде регионов отключен интернет.

Избирательные участки были открыты для голосования с 08:00 (06:00 мск) до 17:00 (15:00 мск). В настоящее время ведется подсчет голосов. Результаты выборов планируется огласить 9 февраля.