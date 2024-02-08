К Конституции Венгрии подготовили поправку о запрете на помилование преступников-педофилов

Премьер-министр Виктор Орбан признал, что поправку подготовили в связи с ситуацией вокруг президента Венгрии Каталин Новак, которая в прошлом году помиловала человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии

БУДАПЕШТ, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство Венгрии предложило парламенту внести в конституцию страны поправку, предусматривающую запрет на помилование преступников, осужденных за педофилию. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Преступникам-педофилам не будет пощады", - заявил глава правительства в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Сообщив о проекте поправки к основному закону, он отметил, что у него самого пятеро детей и шестеро внуков и если бы их кто-то тронул, то "первой мыслью было бы разрубить [обидчика] пополам или разрезать его на части".

Орбан признал, что конституционная поправка подготовлена в связи с ситуацией вокруг президента Венгрии Каталин Новак, которая в прошлом году помиловала человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии. Недавно стало известно, что вместе с другими заключенными на свободу вышел заместитель директора детского дома, который пытался защитить своего начальника-педофила, уличенного в преступлении, и шантажировал одного из несовершеннолетних воспитанников, чтобы тот отказался от своих показаний. Помилование было приурочено к апостольскому визиту в Будапешт Папы Римского Франциска.

Необходимо установить понятные правила, которые позволят принимать "однозначные решения" в таких ситуациях, подчеркнул Орбан, объясняя, почему правительство предложило внести изменения в конституцию.

Оппозиционные партии, воспользовавшись неоднозначным решением президента, потребовали ее отставки. Сейчас они собирают подписи граждан под соответствующей петицией и планируют 9 февраля демонстрацию возле дворца Шандора - официальной резиденции Новак.

В свою очередь правительство и правящие партии обвинили оппозиционных политиков в лицемерии, напомнив, что те выступали против законов, направленных на борьбу с преступлениями на почве педофилии. "Левые, которые не голосовали за антипедофильский закон в 2021 году, не поддерживали самое суровое наказание для преступников-педофилов, выступали против составления доступного реестра педофилов и хотели признать недействительным референдум по вопросам о защите детей, должны помолчать", - заявил лидер парламентской фракции "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш.