Politico: приговором Залужному стали разногласия с США о провалившемся наступлении

Газета фактически утверждает, что Залужный проводил наступление вопреки всем рекомендациям Пентагона

БРЮССЕЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Причиной отставки главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного стал его отказ следовать рекомендациям советников США по проведению летнего наступления против российской армии, которое завершилось полным провалом, считает европейское издание газеты Politico.

Газета фактически утверждает, что Залужный проводил наступление вопреки всем рекомендациям Пентагона. "Между Залужным и Пентагоном были серьезные трения о том, как должно проводиться наступление", - говорится в материале.

"Пентагон настаивал, чтобы украинские войска провели один мощный прорыв на направлении, где [американские] штабные офицеры считали это возможным. Вместо этого Киев начал наступление по нескольким направлениям, полагая, что таким образом русским будет сложнее направлять подкрепления в разные точки. После нескольких недель споров стало очевидно, что украинцы вообще не хотели слушать советов от США, они решили, что американские военные не могут им ничего предложить в плане советов", - пишет Politico со ссылкой на американский военный источник.

Газета также припомнила Залужному статью в The Economist, в которой генерал заявил, что "война с Россией зашла в тупик". "Это вызвало жесткую отповедь со стороны [президента Украины Владимира] Зеленского и его советников и вынудило Зеленского выбиваться из сил, пытаясь убедить партнеров, что это еще не тупик", - отметила она.

Газета также отмечает, что конфликт Зеленского и Залужного лишь усложняет проблемы в Конгрессе США по утверждению новой помощи для Украины.

Politico утверждает, что Зеленский уже проинформировал Вашингтон о решении отправить Залужного в отставку, и не встретил никакого противодействия, получив ответ, что в решении этого вопроса США участвовать не будут.