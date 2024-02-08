Армия Израиля сообщила о перехвате подозрительного объекта, летевшего из Ливана

Помимо этого, ЦАХАЛ сообщил о нанесении новых ударов по объектам шиитской организации "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 февраля. /ТАСС/. Израильские силы ПВО перехватили в небе над севером страны подозрительную воздушную цель, летевшую с территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сирен, прозвучавших на севере Израиля в связи с проникновением враждебного летательного аппарата, силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля успешно перехватили подозрительную воздушную цель, проникшую на север Израиля со стороны Ливана", - говорится в сообщении.

Помимо этого, армия сообщила о нанесении новых ударов по объектам шиитской организации "Хезболлах", в том числе по военному комплексу в районе населенных пунктов Эль-Хиям и Кфар-Хаммам на юге Ливана. Были зафиксированы новые обстрелы приграничных районов, в ответ израильская артиллерия обстреляла источники огня на ливанской территории, добавили в пресс-службе.