СМИ: расширение кабмина зашло в тупик после отказа союзника Макрона от военного ведомства

Как сообщает газета Liberation, лидер центристского движения MoDem Франсуа Байру мотивировал свой отказ тем, что он не может войти в правительство ввиду отсутствия согласия по политическому курсу

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Переговоры по расширению правительства Франции зашли в тупик после отказа ключевого союзника президента Эмманюэля Макрона Франсуа Байру возглавить военное ведомство. Об этом сообщила газета Liberation.

По ее данным, лидер центристского движения MoDem Байру мотивировал свой отказ тем, что он не может войти в правительство ввиду отсутствия согласия по политическому курсу. Он также отметил, что в стране "стремительно нарастает разрыв между населением и властью, отказывающейся признать кризисный характер ситуации".

В настоящий момент министром Вооруженных сил Франции является 37-летний Себастьен Лекорню. Причины, по которым планировалась его замена, не называются.

Как отмечает газета, Байру не принял и другую должность - министра образования. Такое предложение ему поступило после скандала, вызванного конфликтом нынешнего министра Амели Удеа-Кастера с профсоюзами учителей по следам ее критики в адрес государственной школы. Ожидалось, что она потеряет пост главы Минобразования, но сохранит портфель главы министерства спорта, Олимипийских и Паралимпийских игр.

По мнению Байру, "власть не понимает, как живут люди". На взгляд центристского политика, в нынешнем правительстве "слишком много парижан и слишком мало представителей регионов". Он считает проведение реформ в таких условиях невозможным.

Кабмин во главе с премьер-министром Габриэлем Атталем был сформирован 11 января. 34-летний Атталь, являющийся самым молодым премьером в истории Франции, сменил на посту главы правительства Элизабет Борн, отправленную в отставку Эмманюэлем Макроном.

Правительственный кроссворд

Однако в правительстве до сих заполнено только 15 вакансий - это должности министров. В то же время кресла министров-делегатов и госсекретарей до сих пор пустуют. 6 февраля Макрон и Атталь провели трехчасовую дискуссию, но так и не смогли заполнить все клетки в правительственном кроссворде.

62-х летнего Байру считали до сих пор доверенным лицом Макрона. Он традиционно поддерживал курс президента. Его партия MoDem входит в президентскую коалицию "Ренессанс" во французском парламенте. В 2022 году Макрон назначил его генеральным секретарем Национального совета перестройки, созданного для предварительного обсуждения всех важных реформ.

Некоторые политические аналитики полагают, что Байру мог отказаться от министерского портфеля, чтобы бороться за пост президента Франции в 2027 году. Макрон, который во второй раз возглавил республику в 2022 году, не может баллотироваться на третий срок из-за конституционных ограничений.