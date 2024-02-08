Пакет помощи Украине без мер по границе прошел процедурное голосование в Сенате США

Сенаторы предлагают направить на поддержку Киева $60,06 млрд

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине, не содержащий положений об ужесточении мер контроля на южной границе США, прошел первое процедурное голосование в Сенате американского Конгресса. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Инициатива предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, $14,1 млрд - на помощь Израилю. Теперь в верхней палате законодательного органа начнется рассмотрение законопроекта.

В среду в Сенате аналогичная инициатива со статьями расходов на $20,23 млрд на обеспечение безопасности границы с Мексикой не прошла процедурное голосование.