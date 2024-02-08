Президент Литвы рекомендовал Минобороны активнее сотрудничать с создателями БПЛА

Гитанас Науседа не считает нормальной практику закупки этой техники за границей в ущерб ее развитию в Литве

ВИЛЬНЮС, 8 февраля. /ТАСС/. Министерству обороны Литвы следует поддерживать более активное сотрудничество с местными разработчиками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил журналистам президент балтийской республики Гитанас Науседа.

"Некоторые очень интересные разработки беспилотных аппаратов остаются на стадии прототипов и, несмотря на перспективность, заканчивают на данной стадии свое существование, - сказал он. - Министерство обороны не уделяет этому достаточно внимания".

Президент не считает нормальной практику закупки этой техники за границей в ущерб ее развитию в Литве. "Приоритет отдается импортным изделиям. Деньги тратятся не на собственное производство, а на приобретение беспилотников в соседних странах", - отметил Науседа. По его словам, помощь национальному производителю должна найти отражение в концепции развития БПЛА военного назначения.