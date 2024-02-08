В Берне заявили, что санкции не препятствуют работе диппредставительств РФ

Так в МИД Швейцарии прокомментировали слова постпреда РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова, заявившего, что санкции Швейцарии создают трудности для российских дипломатов: им стало гораздо сложнее приезжать в Женеву, ужесточился визовый режим

ЖЕНЕВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. МИД Швейцарии считает, что санкции против Москвы не препятствуют работе российских дипломатических представительств на территории страны. Об этом заявил ТАСС официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Пьер Ален Эльчингер.

Он прокомментировал интервью газете Le Temps постоянного представителя России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова, заявившего, что санкции Швейцарии создают трудности для российских дипломатов: им стало гораздо сложнее приезжать в Женеву, ужесточился визовый режим.

"Российские просьбы о въезде обрабатываются в соответствии с действующим законодательством, - сказал Эльчингер. - Что касается санкций против России, то они не препятствуют функционированию дипломатических представительств в Швейцарии".

По словам официального представителя МИД, "Швейцария очень серьезно относится к своей роли принимающей страны и стремится обеспечить, чтобы все официальные делегации могли отправиться в Женеву, среди прочего для работы в наилучших возможных условиях в рамках многосторонних и двусторонних процессов. Это относится и к российским делегациям", - резюмировал Эльчингер.

В интервью Le Temps, опубликованном 6 февраля, Гатилов утвердительно ответил на вопрос издания о том, создала ли Швейцария, присоединившись к санкциям против РФ, трудности для российских дипломатов. "Да, им стало гораздо сложнее приезжать в Женеву", - отметил глава дипмиссии. По его словам, ввиду отсутствия прямых авиарейсов "приходится лететь через Стамбул". "Более того, раньше нам не требовались визы с дипломатическими паспортами, - продолжил Гатилов. - Это было взаимное правило между Швейцарией и Россией. Теперь визовый режим ужесточился, и мы должны заранее анонсировать визит любого дипломата, который приедет на переговоры в Женеву. Это действительно усложняет ситуацию".

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.