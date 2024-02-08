В США не видят адекватного планирования Израилем операции в Рафахе

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател отметил, что Соединенные Штаты также не поддерживают ее без учета потребностей мирных палестинцев

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не видят пока адекватных действий со стороны Израиля по планированию проведения операции в городе Рафах, а также не поддерживают ее без учета потребностей мирных палестинцев. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Мы пока не видели свидетельств серьезного планирования такой операции", - сказал Пател. По его словам, проведение такой операции без серьезного планирования в районе, где "находится 1 млн человек, было бы катастрофой". Представитель Госдепа добавил, что Израилю также необходимо учитывать потребности этих людей.