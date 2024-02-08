8 февраля, 19:07
Военная операция на Украине

Премьер Эстонии заявила, что в конфликте на Украине победит тот, у кого больше боеприпасов

По словам Каи Каллас, для снабжения Киева необходимым количеством боеприпасов Европейскому союзу потребуется "мыслить нестандартно"

ВЕНА, 8 февраля. /ТАСС/. Победа в конфликте на Украине будет определяться количеством боеприпасов у сторон. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Карлом Нехаммером.

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"Победит тот, у кого больше боеприпасов, это суровая правда", - сказала политик.

По словам Каллас, для снабжения Киева необходимым количеством боеприпасов Европейскому союзу потребуется "мыслить нестандартно". Премьер-министр указала, что необходимо поддерживать Украину столько, сколько потребуется. 

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