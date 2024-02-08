Расходы на оборону в Британии впервые достигли £25 млрд в год

Из этой суммы £2,1 млрд пошли на приобретение вооружения

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Расходы Минобороны Соединенного Королевства на поддержку британской оборонной промышленности впервые составили в 2022-2023 финансовом году £25 млрд ($31,5 млрд). Об этом говорится в распространенном ведомством отчете.

Из этой суммы £2,1 млрд пошли на приобретение вооружения. Это представляет собой рост на 76% по сравнению с предыдущим отчетным отрезком - 2021-2022 финансовым годом. В числовом выражении расходы по этой статье выросли на £906 млн, прежде всего для исполнения взятых правительством обязательств оказать в 2022-2023 году военную и гуманитарную помощь Украине в размере £2,3 млрд.

Другими статьями со значительными расходами названы вложения в ремонт кораблей и обеспечение жильем военнослужащих.

Общие же расходы Минобороны в прошлом году выросли на 8% выше по сравнению с £1,8 млрд, потраченных на аналогичные цели в 2021-2022 годах.

Отмечается, что в 2022-2023 году расходы на оборону в пересчете на каждого жителя Соединенного Королевства составили £370.

"По мере того, как число угроз в мире растет, критически важно, чтобы инвестиции в наши вооруженные силы отвечали этой обстановке", - заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс.