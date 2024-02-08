Блинкен дал понять властям Израиля, что США обеспокоены планируемыми операциями в Рафахе

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что стране "не известно об официальных планах Израиля" по проведению операции в этом городе

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время консультаций дал израильским властям понять, что США обеспокоены планируемыми операциями в Рафахе. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Госсекретарь США Блинкен во время встреч с израильским руководством, премьер-министром [Биньямином Нетаньяху] и военным кабинетом, ясно изложил наши обеспокоенности", - заявил Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. При этом он пояснил, что США "не известно об официальных планах Израиля" по проведению операции в городе Рафах.