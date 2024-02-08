В Белом доме заявили, что США готовы работать с любым главкомом ВСУ

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби отметил, что "решения, касающиеся военного руководства", принимает президент Украины Владимир Зеленский

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. США готовы работать с любым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Отвечая на вопрос об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Кирби подчеркнул, что "решения, касающиеся военного руководства", принимает президент Украины Владимир Зеленский. "Мы будем работать с любым, кого бы он ни назначил руководить вооруженными силами. Мы продолжим работать с нашими украинскими коллегами", - заявил представитель Белого дома.

Кирби отметил, что США "не обеспокоены стабильностью Украины в результате" перестановок в военном руководстве, и подчеркнул, что за комментариями по поводу них следует обращаться к украинскому руководству. "Мне не известно о каких-либо контактах на высоком уровне между американскими и украинскими чиновниками <...>, предшествовавших этому решению", - отметил Кирби и назвал ложью утверждения о том, что США тем или иным образом одобряли или противились решению об отставке Залужного.

"Это решение президента Зеленского. Не было никаких требований к украинскому руководству согласовывать его с нами", - заявил представитель Белого дома.

В своем видеообращении Зеленский сообщил об отставке Валерия Залужного и поблагодарил его за работу на посту главкома ВСУ, выразив надежду, что тот останется "в команде украинского государства". В указе Зеленского причины увольнения не прописаны. Вместо Залужного главкомом ВСУ назначен Александр Сырский.