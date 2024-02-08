В США сомневаются, что интервью Карлсона с Путиным повлияет на поддержку Конгрессом Киева

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби отметил, что в Конгрессе существует крепкая двухпартийная поддержка Украины

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов выражает сомнение в том, что интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным, которое выйдет в эфир 8 февраля, повлияет на решение Конгресса поддерживать Киев. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его спросили, обеспокоены ли американские власти тем, что интервью может подорвать поддержку Украины в США. "Мы убеждены, что на Капитолийском холме существует крепкая двухпартийная поддержка Украины", - утверждал Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден "уверен, после встреч с лидерами в Конгрессе и обсуждениями, которые он проводил в последние недели, что даже руководство [контролируемой республиканцами] Палаты представителей [Конгресса] решительно выступает за поддержку Украины, независимо от того, как на них повлияет телевизионное интервью".

По его словам, президент США демократ Джо Байден "уверен после встреч с лидерами на Капитолийском холме и обсуждениями, которые он проводил в последние недели, что даже руководство [контролируемой республиканцами] Палаты представителей [Конгресса] решительно выступает за поддержку Украины, независимо от того, как на них повлияет телевизионное интервью". "И, опять же, я не думаю, что американский народ будет переубежден одним единственным интервью. И я думаю, что любому, кто посмотрит это интервью - я его не видел, - что бы там ни говорилось, нужно убедиться, что вы понимаете, что слушаете Владимира Путина. И не стоит принимать за чистую монету все, что он скажет", - заявил представитель Белого дома.

По его словам, Байден "считает, что поддержка Украины крайне важна, особенно сейчас, когда Россия продолжает пытаться нанести удары по их военно-промышленному комплексу". "Американский народ хорошо знает, кто здесь виноват. И я думаю, они знают, что не было никаких оснований для вторжения 22 февраля, два года назад", - полагает Кирби. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон встретился и побеседовал с Путиным. Позднее журналист сообщил, что интервью будет опубликовано на его сайте 9 февраля в 02:00 мск. Во вторник Карлсон заявил, что теперь будет добиваться встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, все предыдущие интервью которого американским СМИ не имеют отношения к журналистике, а являются пропагандой.