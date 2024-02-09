8 февраля, 22:13

В Ираке заявили, что совместная комиссия с США возобновит работу 11 февраля

Официальный представитель главнокомандующего вооруженными силами республики Яхья Расул отметил, что Багдад и Вашингтон намерены обсудить вопрос завершения миссии сил международной коалиции на территории его страны

КАИР, 9 февраля. /ТАСС/. Совместная ирако-американская военная комиссия по вопросам вывода войск международной коалиции с территории Ирака возобновит свою работу в воскресенье. Об этом заявил официальный представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Яхья Расул.

"Высшая военно-техническая комиссия Ирака и США возобновит свою работу в воскресенье, 11 февраля, чтобы обсудить вопрос завершения миссии сил международной коалиции на территории Ирака", - написал Расул на странице в X (ранее Twitter).

8 февраля он назвал силы международного альянса, возглавляемого США, дестабилизирующим фактором в Ираке и заявил, что они вынуждают власти страны самым серьезным образом рассматривать вопрос о скорейшем прекращении миссии этой коалиции. По мнению Расула, атака американским беспилотником жилого района Багдада свидетельствует о том, что коалиция "не заботится о жизнях мирного населения и международных законах".

Вечером 7 февраля американский беспилотник нанес удар по автомобилю в одном из восточных районов Багдада, что привело к гибели по меньшей мере четырех человек. Мишенями стали два командира шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", которые отвечали за операции за пределами Ирака и поставки вооружений. Один из них был известен как Абу Бакир ас-Саиди: именно он, согласно источникам телеканала Al Hadath, стоял за атакой на объект США в Иордании близ границы с Сирией. Тогда погибли трое военнослужащих, сорок получили ранения. Позже Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило, что американские военные нанесли по территории Ирака удар, жертвой которого стал командир шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". 

Теги:
СШАИрак