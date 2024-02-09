В Ираке заявили, что совместная комиссия с США возобновит работу 11 февраля

Официальный представитель главнокомандующего вооруженными силами республики Яхья Расул отметил, что Багдад и Вашингтон намерены обсудить вопрос завершения миссии сил международной коалиции на территории его страны

КАИР, 9 февраля. /ТАСС/. Совместная ирако-американская военная комиссия по вопросам вывода войск международной коалиции с территории Ирака возобновит свою работу в воскресенье. Об этом заявил официальный представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Яхья Расул.

"Высшая военно-техническая комиссия Ирака и США возобновит свою работу в воскресенье, 11 февраля, чтобы обсудить вопрос завершения миссии сил международной коалиции на территории Ирака", - написал Расул на странице в X (ранее Twitter).

8 февраля он назвал силы международного альянса, возглавляемого США, дестабилизирующим фактором в Ираке и заявил, что они вынуждают власти страны самым серьезным образом рассматривать вопрос о скорейшем прекращении миссии этой коалиции. По мнению Расула, атака американским беспилотником жилого района Багдада свидетельствует о том, что коалиция "не заботится о жизнях мирного населения и международных законах".

Вечером 7 февраля американский беспилотник нанес удар по автомобилю в одном из восточных районов Багдада, что привело к гибели по меньшей мере четырех человек. Мишенями стали два командира шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", которые отвечали за операции за пределами Ирака и поставки вооружений. Один из них был известен как Абу Бакир ас-Саиди: именно он, согласно источникам телеканала Al Hadath, стоял за атакой на объект США в Иордании близ границы с Сирией. Тогда погибли трое военнослужащих, сорок получили ранения. Позже Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило, что американские военные нанесли по территории Ирака удар, жертвой которого стал командир шиитской группировки "Катаиб Хезболлах".