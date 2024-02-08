В Киеве ожидают от Сырского новых подходов к мобилизации и ротации военных

В заявлении президента Украины Владимира Зеленского говориться, что из почти миллиона призванных в ВСУ "большая часть не почувствовала фронта так, как меньшинство, которое реально на передовой, реально воюет"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский ожидает от нового главкома ВС Украины Александра Сырского изменения подхода к мобилизации и ротации военнослужащих. Об этом говорится в заявлении президента, опубликованном на его сайте.

Он констатировал, что из почти миллиона призванных в ВСУ "большая часть не почувствовала фронта так, как меньшинство, которое реально на передовой, реально воюет". "Это означает, что нужен другой подход, в частности к ротациям. Другой подход к управлению фронтом. Другой подход к мобилизации и рекрутингу", - подчеркнул Зеленский.

О назначении Сырского президент сообщил в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале. Он заявил, что "команду перезагрузки" Сырский представит в ближайшие дни и "на столе должен появиться реалистичный, подробный план действий ВСУ на 2024 год с учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив".