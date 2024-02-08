Генсек ООН признал, что не способен прекратить текущие военные конфликты

По словам Антониу Гутерриша, он может призывать к чему-то, может созывать заседания, но "люди должны сами захотеть, чтобы их созывали"

ООН, 8 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал, что он не способен остановить нынешние военные конфликты и повлиять на сопровождающие их нарушения международного права.

"Меня огорчает, что, видя страдания такого масштаба, я знаю, что не обладаю властью прекратить их. Но такова реальность. Не в моей власти остановить это", - сказал он, выступая на пресс-конференции, посвященной приоритетам работы ООН в 2024 году.

Глава всемирной организации объяснил, что он может призывать к чему-то, может созывать заседания, но "люди должны сами захотеть, чтобы их созывали". "Это мое самое большое огорчение, что у меня нет власти остановить конфликты, о которых мы говорили, или как минимум создать условия для того, чтобы люди соблюдали международное право и международное гуманитарное право", - добавил Гутерриш.

По его мнению, урегулирование конфликтов на Украине и в секторе Газа будет приоритетным направлением работы ООН в области мира и безопасности в 2024 году.