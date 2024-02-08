В США заявили, что предоставили Киеву оружие, в том числе для нанесения ударов по Крыму

Помощник министра обороны Соединенных Штатов по делам международной безопасности Селест Уолландер уточнила, что не может "вдаваться в подробности" по поводу поставленных Украине средств поражения, способных достигать Крыма, однако отметила, что среди них есть беспилотники

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты уже предоставили Украине такое оружие, с помощью которого она в том числе смогла нанести удары по Крыму. Об этом сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

"Мы предоставили Украине более дальнобойные ударные средства <...>, поэтому они смогли нанести удары по таким местам, как Крым", - сказала она, выступая на семинаре в Фонде защиты демократий в Вашингтоне. При этом Уолландер уточнила, что не может "вдаваться в подробности" по поводу поставленных Киеву средств поражения, способных достигать Крыма, но отметила, что среди них есть беспилотники.

Кроме того, представитель Пентагона утверждала, что Вашингтон не поставляет Киеву оружие по принципу "достаточно, чтобы продолжать вести боевые действия, но недостаточно, чтобы победить".