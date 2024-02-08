В Пентагоне считают, что будут эффективно работать с новым главкомом ВСУ

В своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Валерия Залужного и поблагодарил его за работу на посту главкома Вооруженных сил Украины, выразив надежду, что он останется "в команде украинского государства"

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. США полагают, что будут эффективно работать с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским. Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

"Президент [Украины Владимир] Зеленский выбрал его [Сырского] в качестве главнокомандующего, и мы будем эффективно работать с генералом Сырским", - сказала она, выступая на семинаре в Фонде защиты демократий в Вашингтоне.

В своем видеообращении Зеленский сообщил об отставке Валерия Залужного и поблагодарил его за работу на посту главкома ВСУ, выразив надежду, что он останется "в команде украинского государства". В указе Зеленского причины увольнения не прописаны. Вместо Залужного главкомом ВСУ назначен Сырский.