Новый премьер Грузии не намерен разрешать президенту совершать зарубежные визиты

Для правительства важно, чтобы Саломе Зурабишвили "не вредила интересам государства", отметил Ираклий Кобахидзе

ТБИЛИСИ, 8 февраля. /ТАСС/. Ираклий Кобахидзе, которого парламент Грузии назначил премьер-министром, как и его предшественник Ираклий Гарибашвили, не будет давать разрешение президенту Саломе Зурабишвили совершать зарубежные визиты.

"Две причины, по которым Саломе Зурабишвили не заслуживает согласия на зарубежные визиты. Во-первых, она неоднократно умышленно нарушала конституцию. <...> Вторая причина в том, что весь этот период она вела агитацию против [предоставления Грузии] статуса кандидата [в члены ЕС]. До последнего дня не смогли заставить ее сказать, что Грузия заслуживала статус кандидата. В таких условиях было бы неправильно [разрешать ей зарубежные визиты]", - сказал Кобахидзе журналистам.

По словам премьера, для правительства важно, чтобы Зурабишвили "не вредила интересам государства". Кобахидзе признал, что ему будет сложно взаимодействовать с президентом, которая "неоднократно нарушала Конституцию Грузии".

Парламент Грузии в четверг большинством голосов поддержал постановление о выражении доверия правительству во главе с Кобахидзе и его программе. Президент Зурабишвили подписала распоряжение о назначении нового премьера.

В прошлом году Зурабишвили совершила несколько зарубежных визитов без согласия главы правительства. Конституцию разрешает президенту Грузии осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия правительства. В связи с этим правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" обратилась в Конституционный суд по вопросу импичмента президента. КС поддержал представление об отстранения Зурабишвили, однако у правящей партии не хватило голосов в парламенте для объявления импичмента (минимум 100 из 150 голосов).