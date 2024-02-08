В Словакии прошли антиправительственные митинги против реформы уголовного законодательства

Акции также поддержали словаки в пяти зарубежных городах

БРАТИСЛАВА, 8 февраля. /ТАСС/. Антиправительственные митинги сторонников либеральной оппозиции прошли в 15 городах Словакии. Об этом сообщил телеканал ТА-3.

Митинги оппозиции, согласно организаторам, собрали тысячи активистов. Они протестовали против правительственной реформы национального уголовного законодательства, проект которой в четверг утверждает парламент. Кроме того, протесты поддержали словаки в пяти зарубежных городах, среди которых Париж и Прага. За пределами страны они собрали несколько сот участников. Как напомнил телеканал, 7 февраля около 18 тыс. человек выразили несогласие с инициативой кабмина, возглавляемого социал-демократом Робертом Фицо, на митинге в Братиславе.

Антиправительственные митинги в Словакии периодически проходят с конца 2023 года. В последние недели они проводятся каждый четверг. Поводом для протестов послужило принятое 6 декабря решение кабмина реформировать уголовное законодательство и упразднить в структуре правоохранительных органов управление специальной прокуратуры. Оно занимается расследованием резонансных дел, часть фигурантов которых связана с большой политикой. Несколько лет назад это ведомство возглавило следствие в отношении Фицо и его ближайших соратников, находившихся в то время в оппозиции.

Действующий премьер и члены его кабинета заявляют, что спецпрокуратура многократно нарушала права граждан, дела которых расследовала. Это подразделение, по их словам, периодически злоупотребляло полномочиями, а ведомственное начальство ставило себя выше Генеральной прокуратуры Словакии.

В то же время оппозиция заявляет, что нынешние власти уничтожают правовое государство. Президент Словакии Зузана Чапутова также выступила против ускоренного внесения изменений в национальный уголовный кодекс и ликвидации спецпрокуратуры. Еврокомиссия, позицию которой поддержало посольство США в Словакии, в декабре призвала правительство пересмотреть решение о ликвидации управления. Европарламент принял 17 января резолюцию с осуждением планов словацкого кабмина реформировать уголовное законодательство.

Партии правительственной коалиции Словакии, как было объявлено 30 января, готовы пойти на определенные уступки оппозиции при реализации реформы уголовного законодательства, но не откажутся от ликвидации спецпрокуратуры.