Экс-лидер Каталонии Пучдемон отрицал связи с Москвой на фоне резолюции Европарламента

Политик также считает, что испанские консерваторы смогли "навязать свои стандарты европейскому консервативному большинству, и это плохая новость для будущего ЕС"

МАДРИД, 9 февраля. /ТАСС/. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отрицал любые связи с Москвой на фоне принятой Европарламентом (ЕП) резолюции о необходимости усилить борьбу с "российским вмешательством" в политику стран ЕС.

Как говорится в опубликованном в соцсетях экс-лидера региона заявлении, "не было никакого заговора или сговора" с властями РФ. "Никто не найдет в моих решениях, в моих заявлениях, книгах и конференциях, голосованиях ничего, что можно истолковать в этом смысле", - добавил он. Пучдемон считает, что испанские консерваторы "сумели навязать свои стандарты европейскому консервативному большинству, и это плохая новость для будущего ЕС".

"Мне совершенно неизвестно, какова стратегия России в отношении исторического конфликта Каталонии с Испанией, за исключением ее официальных заявлений в пользу единства Испании", - добавил Пучдемон, который является евродепутатом. Он возглавлял правительство Каталонии в момент организации там незаконного референдума о независимости 2017 года. Затем он бежал в Бельгию. С тех пор судебные власти Испании безуспешно добиваются его выдачи.

8 февраля ЕП в принятой резолюции заявил, что считает необходимым немедленно провести внутреннее расследование, чтобы оценить все возможные случаи иностранного вмешательства со стороны России. В документе утверждается, что некоторые "европейские политические партии" действуют в качестве "усилителей кремлевской пропаганды". В тексте также содержатся обвинения в спонсировании и поддержке сепаратистских движений на территории ЕС, "особенно в Каталонии".

В январе испанский судья решил продлить расследование по делу о предполагаемых связях между сторонниками независимости Каталонии и Россией. Об этом решении стало известно на фоне обсуждения в нижней палате парламента Испании закона об амнистии каталонских сепаратистов. Эту инициативу встретили резкой критикой правые политические силы королевства.

В местной прессе уже появлялись утверждения о так называемых связях сторонников независимости Каталонии и России. Однако никаких реальных подтверждений тому не приводилось. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Кремль опровергает любые инсинуации о причастности Москвы к ситуации вокруг Каталонии. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия неоднократно высказывала однозначную позицию по каталонскому вопросу. По ее словам, ситуация в Каталонии является исключительно внутренним делом Испании.