Украинские пограничники сообщили о перехвате группы из 38 уклонистов

В Госпогранслужбе республики отметили, что это рекордное количество для одной группы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Рекордная по количеству группа уклонистов задержана украинскими пограничниками при попытке попасть в Венгрию. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Два микроавтобуса остановили пограничники недалеко от границы. Водители перевозили 38 мужчин - это рекордная по количеству группа нарушителей границы, - говорится в тексте. - В ее составе мужчины из 11 областей Украины. Организаторы незаконной переправки планировали получить от своих клиентов от $4,5 тыс. до $8,5 тыс.".

Ранее пограничники сообщали, что украинские уклонисты пытаются переплывать пограничные реки, используют белые маскировочные костюмы, а также средства маскировки под животных, чтобы пересечь границу.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей, а сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.