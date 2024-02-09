В партии Порошенко раскритиковали президента Украины за увольнение Залужного

Депутат Ирина Фриз считает, что это "ошибочное решение, которое будет иметь последствия для государства и народа"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обрушились с критикой на действующего президента Владимира Зеленского в связи со сменой главнокомандующего вооруженными силами страны.

"Ошибочное решение, которое будет иметь последствия для государства и народа. Отставка [Валерия] Залужного станет приговором для власти", - приводит пресс-служба партии слова депутата Ирины Фриз. По ее мнению, тема отставки "приобрела форму брутального сериала по дискредитации Залужного".

Член партии Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала отставку ударом для украинской государственности. "Не вижу смысла призывать к чему-то Зеленского, который занимается только рейтингами вместо укрепления обороноспособности, сохранения местного самоуправления и демократического лица страны. Отдельно следует оценить также коммуникацию Зеленского. Он настолько опасается ответственности, что даже не смог четко сформулировать сообщение о своем решении", - отметила она.

Депутат Виктория Сюмар убеждена, что решение президента Украины нелогично и несет политические риски. "За будущее страны я сейчас стал очень сильно переживать. Есть основания", - указал ее однопартиец Владимир Арьев. Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал свое отношение к отставке Залужного "очень негативным". "Это огромная ошибка Зеленского. Она может нести риски для страны. За эту ошибку придется расплачиваться всем нам", - написал он в своем телеграм-канале.

Член партии Ирина Геращенко усматривает в отставке не столько военную, сколько политическую подоплеку, и винит президента в попытках окружить себя только удобными людьми. Сам Порошенко пока ограничился лишь словами благодарности и поддержки в адрес Залужного. Однако в среду он предложил Зеленскому начать чистку руководства страны с офиса президента.

Отставка Залужного

Слухи об отставке Залужного появились еще 29 января, с тех пор тема не утихала в украинских и западных СМИ. В четверг Зеленский сообщил, что провел встречу с главкомом, однако прямо о его отставке не сказал. Позже президент опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что уволил Залужного и назначил новым главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. Указы президента были опубликованы лишь через пару часов. Президент поблагодарил Залужного за работу и предложил ему остаться "в команде", принял ли генерал это предложение, не уточняется. При этом Зеленский указал на стагнацию ВСУ на фронте. От Сырского он ждет в ближайшие дни план действий ВС на 2024 год и представление "команды перезагрузки".