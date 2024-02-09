Джонсон заявил, что Байден использовал миграционный кризис в США как разменную монету

Спикер Палаты представителей отметил, что действия американского лидера "столь же постыдны, сколько и опасны"

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден использовал миграционный кризис в стране как разменную монету для достижения договоренностей с Конгрессом и месяцами вводил в заблуждение американский народ. Об этом заявил в четверг спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

"В течение нескольких месяцев президент и Белый дом утверждали, что им необходим новый закон, чтобы предпринимать какие-то действия на границе. Это было заведомо неправдой, и они знали об этом с самого начала. Они явно вводили в заблуждение американский народ, - написал Джонсон на своей странице в X (ранее Twitter). - Теперь очевидно, что президент держал границу открытой как разменную монету для Конгресса и лгал об этом в течение нескольких месяцев". Спикер отметил, что действия американского лидера "столь же постыдны, сколько и опасны".

Джонсон напомнил, что моральная и юридическая ответственность за то, чтобы справиться с катастрофой на границе, лежит именно на главе государства. "Президент обладает достаточными полномочиями, чтобы остановить поток нелегальной миграции", - подчеркнул он.

Ранее в четверг пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине, не содержащий положений об ужесточении мер контроля на южной границе США, прошел первое процедурное голосование в Сенате Конгресса. Инициатива предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, $14,1 млрд - на помощь Израилю.