НАТО не видит угрозы для безопасности стран альянса

Заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ подчеркнул необходимость государствам больше инвестировать в военную мощь, экономическую устойчивость

БУХАРЕСТ, 9 февраля. /ТАСС/. НАТО не видит угрозы для безопасности Румынии или других стран альянса. Это заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ после заседания Североатлантического совета на уровне советников по национальной безопасности.

"Мы не видим угрозы для безопасности Румынии или стран альянса, - сказал он. - Зато мы видим необходимость больше инвестировать в военную мощь, экономическую устойчивость". "Давайте скажем открыто: нашим военным лидерам платят, чтобы они готовились к самому плохому сценарию, и это их работа, - добавил Джоанэ. - Наша же обязанность, политических лидеров, - избежать этих сценариев".

Согласно румынским СМИ, таким образом заместитель генсека НАТО отреагировал на недавнее интервью начальника Штаба обороны генерала Влада Георгицэ румынскому отделению "Свободной Европы". В этом интервью в контексте конфликта на Украине румынский военачальник сказал, что население Румынии и всей Европы должно быть готово к военному конфликту, и сообщил, что Минобороны готовит проект закона о подготовке населения к обороне, который предусматривает добровольную военную службу для молодых людей в возрасте 18-35 лет.

Премьер-министр Марчел Чолаку, откликнувшись на это интервью, призвал "не рубить сплеча в контексте войны на границах Румынии". "Не надо выдвигать на первый план контекст войны на Украине, будто бы есть опасность, которая придет из России в Румынию, - сказал он. - Нет оттуда никакой опасности".