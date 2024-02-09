Вучич в СБ ООН призвал международное сообщество поддержать сербов в Косове

Президент Сербии отметил, что Белград "со своей стороны выполнит все договоренности и предпримет все необходимые меры в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Совета Безопасности ООН"

ООН, 9 февраля. /ТАСС/. Сербия обратилась с призывом к международному сообществу принять срочные меры для нормализации ситуации в Косове. Об этом президент республики Александар Вучич заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

"Республика Сербия призывает международные организации и страны, которые могу повлиять на урегулирование конфликта, принять срочные и решительные меры с целью нормализации ситуации в Косове и Метохии: предотвращения дальнейшего преследования сербов и создания условий для возобновления содержательного диалога между Белградом и Приштиной в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Совета Безопасности", - отметил Вучич, добавив, что Белград "со своей стороны выполнит все договоренности и предпримет все необходимые меры в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Совета Безопасности ООН".

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил в преддверии выступления Вучича, что Вашингтон и Брюссель игнорируют террор со стороны косовских властей и молча наблюдают за насилием над сербами.

Ранее сербский лидер сообщил, что созыв срочного заседания Совбеза ООН обусловлен очередными провокациями со стороны косовских властей. Глава государства отметил, что также подготовил отдельные письма представителям ЕС и Совбеза ООН, в которых указал на недопустимость действий премьера непризнанного Косова Альбина Курти. Вучич добавил, что послание является самым длинным и самым тяжелым из тех, которые ему приходилось подписывать на посту главы государства.