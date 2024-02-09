Республиканцы: решение по делу Байдена о документах разоблачает систему правосудия США

Кроме того, конгрессмены отметили, что особую тревогу вызывает тот факт, что спецпрокурор не рекомендовал выдвигать обвинения американскому лидеру из-за проблем с памятью, которые не позволили убедиться, что президент нарушал закон умышленно

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Отсутствие обвинений президента США Джо Байдена по делу о ненадлежащем хранении секретных документов вызывает глубокую тревогу и разоблачает двойные стандарты системы правосудия США. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Республиканской партии в Палате представителей США, опубликованном в соцсети X спикером нижней палаты Конгресса Майком Джонсоном (от штата Луизиана).

"Выводы специального прокурора о том, что президент Байден "умышленно хранил и разглашал секретные материалы" и участвовал в деятельности, которая "представляет серьезный риск для национальной безопасности" вызывают глубокую тревогу", - заявили республиканцы.

"Это не только демонстрирует безрассудство президента, но и разоблачает двойные стандарты системы правосудия, которая предъявляет политически мотивированные обвинения одному президенту, выгораживая другого в аналогичной ситуации", - указано в тексте.

Конгрессмены отметили, что особую тревогу вызывает тот факт, что спецпрокурор не рекомендовал выдвигать обвинения Байдену из-за проблем с памятью, которые не позволили убедиться, что президент нарушал закон умышленно. "Человек, неспособный нести ответственность за ненадлежащее обращение с секретной информацией, безусловно, непригоден для работы в Овальном кабинете", - констатировали законодатели.

Дело Байдена о секретных документах

В четверг специальный прокурор Роберт Хёр принял решение по итогам завершенного расследования не предъявлять Байдену обвинения, несмотря на доказательства того, что президент США "умышленно хранил" секретные документы.

В январе 2023 года стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда политик занимал пост вице-президента США (2009-2017). По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год, то есть до того момента, когда он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее аналогичные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Дело о ненадлежащем хранении секретных документов ранее было заведено и в отношении экс-президента Дональда Трампа. Ему предъявили обвинения, суд назначен на 20 мая.