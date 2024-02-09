Байдена обрадовал учет прокурором различий между его делом о документах и делом Трампа

Президент США отметил, что был "настолько полон решимости дать спецпрокурору то, что ему было нужно, что лично являлся давать показания пять часов в течение двух дней"

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что ему приятен тот факт, что спецпрокурор Роберт Хёр учел существенные различия в его деле об обращении с секретными документами со схожим делом бывшего главы страны Дональда Трампа.

"Мне было особенно приятно, что адвокат четко указал на значительные различия между моим делом и делом Дональда Трампа", - сказал Байден, выступая на предвыборном мероприятии Демократической партии в штате Вирджиния.

"Специальный прокурор признал, что я был полностью открыт для сотрудничества. Я не создавал никаких препятствий, - продолжал президент. - Я был настолько полон решимости дать спецпрокурору то, что ему было нужно, что лично являлся давать показания пять часов в течение двух дней - 8 и 9 октября, хотя 7 октября Израиль подвергся нападению ХАМАС, а я был в самом разгаре международного кризиса". По словам Байдена, это расследование было исчерпывающим.

Специальный прокурор Роберт Хёр 8 февраля принял решение по итогам завершенного расследования не предъявлять Байдену обвинения, несмотря на доказательства того, что президент США "умышленно хранил" секретные документы.

В январе 2023 года стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда политик занимал пост вице-президента США (2009-2017). По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год, то есть до того момента, когда он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее аналогичные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Дело о ненадлежащем хранении секретных документов ранее было заведено и в отношении экс-президента Дональда Трампа. Ему предъявили обвинения, суд назначен на 20 мая.